愛しくてたまらない…。男が「無性に彼女を抱きしめたくなる」瞬間
大好きな男性から抱きしめられた時の安心感は何にも変え難いもの。なので、男性に「彼女を抱きしめたい」と思わせる瞬間を意図的に作ってみませんか？ そこで今回は、男性が「無性に彼女を抱きしめたくなる」瞬間を紹介します。
｜楽しいひと時が終わる瞬間
デートや食事が終わり彼と別れる時は、寂しさでいっぱい。でも、男性は楽しいひと時が終わる瞬間に抱きしめたくなるため、最後まで笑顔を絶やさないことです。笑顔で「すごく楽しかった！」「また会おうね！」と言われると、離れがたく感じて思わず抱きしめる男性は少なくありません。
｜女性の優しさに気づいた瞬間
女性の優しさに気づいた時にも、男性は無意識に抱きしめたくなります。なので、彼のために何かしてあげたとしても「これやっておいたよ！」などとは言わずに、彼が気づくまでそっとしておいてください。いざ気づいた時は、あなたのさりげない優しさに感動して「ありがとう」「なんてイイ子なんだろう…」とあなたを抱きしめたくなるでしょう。
｜無邪気な女性を見た瞬間
楽しい場面で思いきり笑ったりはしゃいだりしている女性を見た時、男性は愛おしく感じるもの。まるで幼い子どものようで、守りたくもなります。その時に抱きしめたくなる男性もいるゆえ、気持ちは素直に表現することが大切です。
｜自分を信じてくれた瞬間
例えば、彼が周りから良く思われていない時、彼女から「私は〇〇くんが正しいと思う」とか「私は味方だから安心して」と言われると、男性は無意識にギュッと抱きしめたくなります。つまり、女性が自分を信じてくれた瞬間ということ。愛おしく感じる上に貴重な存在に思え、つい抱きしめたくなるのです。
愛する男性から抱きしめられたいなら、「愛おしい」「ありがたい」と男性に思わせる場面を自ら作ってみてくださいね。
