ボートレース下関の開設71周年記念「G1海響王決定戦」は3日目を迎える。注目は12Rだ。

進入で動きはなさそう。現状でも十分戦える関だが、まだ良くなる余地はある。ここはしっかりスタートを決めて先マイを譲らない。定松は成績ほどの手応えはないが、持ち前の旋回力で追いかける。大峯は気配が上向いた。先攻めから活路を開く。佐藤は6枠なら伸びを強化してくるか。穴党は注目。

＜1＞関浩哉 足自体は悪くないと思うけど、もうちょっとですね。回り足などに違和感がなくなればもっといい。

＜2＞定松勇樹 いいところがない。全部の足が平均か、下くらい。合えば乗りやすいが、足を求めるとめっちゃ乗りづらくなる。

＜3＞大峯豊 6番（菅章哉）は想定内だった。初日は全然手応えなかったけど、2日目はだいぶ上積みができていた。これなら戦える。

＜4＞入海馨 あまり良くなっていない。全体的に劣勢。整備してみる。

＜5＞秦英悟 初日は枠番も良くて着を取れたけど、足はもう少しですね。足合わせで似たような人はいる。上と比べると足りないので何か考えます。

＜6＞佐藤翼 足は全体的に良かった。ただ乗りにくさが出た。