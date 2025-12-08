【牡羊座】週間タロット占い《来週：2025年12月15日〜12月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年12月15日〜12月21日）の【牡羊座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2025年12月8日〜12月14日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では無理せず一人の時間を大事にしましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
自分の人生を広げていく意欲があります。好きなことに関してもっと成果を伸ばしていきたいでしょう。仕事や公の場では周囲や時代の流れに合わせて自分の行動を変化させていかないと、滞ることがあるでしょう。周りの人達の調和を取る必要がありそうです。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
思い通りにいかない流れで不満が溜まりそうです。誰かと深く関わるより、自分のことをしておく方が良い時ですが、それでも強気で自分を押し通してしまうでしょう。シングルの方は、小さなことで不安定になりやすい人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの悩みをあまり深く捉えてくれないです。
｜時期｜
12月15日 我慢することがある ／ 12月17日 甘えてこられる
｜ラッキーアイテム｜
ファミリーレストラン
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞