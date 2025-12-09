サカナクション、同郷の先輩・加藤浩次が監督を務めるドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』主題歌担当！
菊池風磨が主演し、加藤浩次が原作・脚本・監督を手掛ける2026年1月7日スタートのドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（中京テレビ・日本テレビ系／毎週水曜24時24分）の主題歌を、サカナクションが担当することが決定。サカナクションが日本テレビ系ドラマの主題歌を手がけるのは、2014年の『近キョリ恋愛 〜Season Zero〜』以来、約12年ぶりとなる。
【写真】菊池風磨主演『こちら予備自衛英雄補?!』ビジュアル
本作は、“前代未聞!? ヒーロー×密室コメディー”。フリーターのナガレ（菊池）ら7人が秘密裏に呼び出されたのは防衛省。実はそれぞれ、”クセだらけの能力”を秘めていた。彼らが集められた真の目的は？ どん底7人がコンプレックスで地球を救う？ 加藤浩次が監督を務め、全く新しいヒーロードラマを届ける。
本作の原作・脚本・監督を務める加藤とサカナクションのボーカル・山口一郎は、共に北海道・小樽市出身。同郷ということもあり意気投合した2人は、現在ラジオ番組『加藤さんと山口くん』（STVラジオ）で共演中だ。さらにサカナクションメンバー全員が北海道出身ということで、これまでも加藤がサカナクションのライブに飛び入り出演するなど同郷の先輩後輩としての交流が続いていた。今回、加藤が山口にオファーしたことで、夢のコラボレーションが実現した。
さらに、劇中音楽をサカナクションの山口一郎が主宰するプロジェクトNFが担当。NFに所属するアーティスト青山翔太郎が劇中音楽を担当し、山口一郎がプロデュースを行う。
本作の主題歌のオファーを受けた山口は「加藤さんから監督として手掛けるドラマで主題歌をお願いしたい、というお話を頂き二つ返事でお受けしました。公私ともにお世話になっている同郷の先輩の一助になれればと思っております」とコメント。
脚本を読んだ感想を聞かれ「加藤浩次らしさが詰まった、攻めた作品だと思いました」と語った。
そして、「加藤監督が手掛ける作品を全力でサポートしていけたらと思います。放送をどうぞ楽しみにお待ちください」と視聴者へメッセージをおくった。
ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』は、中京テレビ・日本テレビ系にて2026年1月7日より毎週水曜24時24分放送。
【写真】菊池風磨主演『こちら予備自衛英雄補?!』ビジュアル
本作は、“前代未聞!? ヒーロー×密室コメディー”。フリーターのナガレ（菊池）ら7人が秘密裏に呼び出されたのは防衛省。実はそれぞれ、”クセだらけの能力”を秘めていた。彼らが集められた真の目的は？ どん底7人がコンプレックスで地球を救う？ 加藤浩次が監督を務め、全く新しいヒーロードラマを届ける。
さらに、劇中音楽をサカナクションの山口一郎が主宰するプロジェクトNFが担当。NFに所属するアーティスト青山翔太郎が劇中音楽を担当し、山口一郎がプロデュースを行う。
本作の主題歌のオファーを受けた山口は「加藤さんから監督として手掛けるドラマで主題歌をお願いしたい、というお話を頂き二つ返事でお受けしました。公私ともにお世話になっている同郷の先輩の一助になれればと思っております」とコメント。
脚本を読んだ感想を聞かれ「加藤浩次らしさが詰まった、攻めた作品だと思いました」と語った。
そして、「加藤監督が手掛ける作品を全力でサポートしていけたらと思います。放送をどうぞ楽しみにお待ちください」と視聴者へメッセージをおくった。
ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』は、中京テレビ・日本テレビ系にて2026年1月7日より毎週水曜24時24分放送。