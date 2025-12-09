ヒーロー・ワールドチャレンジ

米男子ゴルフの慈善大会、ヒーロー・ワールドチャレンジは現地7日、バハマのアルバニーGC（7449ヤード、パー72）で最終日が行われた。64で回った松山英樹（LEXUS）が通算22アンダーで並んだアレクサンデル・ノレン（スウェーデン）とのプレーオフを制し、2016年大会以来の優勝を飾った。今大会はツアー非公式で、タイガー・ウッズ（米国）が主宰。松山は衝撃の優勝賞金を手にした。

松山は前半9ホールで5つスコアを伸ばし、10番パー4では残り116ヤードからショットインイーグルを決めて首位を捉えた。プレーオフでは1ホール目にバーディーを奪い、ノレンを破って歓喜の瞬間を迎えた。

ウッズ主宰でツアー非公式の今大会。賞金総額は500万ドル（約7億7500万円）。松山は優勝賞金100万ドル（約1億5500万円）をゲットした。

国内男子ゴルフの今季の賞金王は金子駆大（NTPホールディングス）で、獲得賞金1億2023万1009円。シーズン出場24試合を通して積み上げてきた23歳の賞金を、松山は非公式大会1試合で上回ってしまった。

今季の松山は1月の開幕戦「ザ・セントリー」で優勝。PGAツアー公式戦で665万152ドル（約10億3100万円）を稼いだ。



（THE ANSWER編集部）