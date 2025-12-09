山下達郎、SGCホール有明『こけら落としプレミアシリーズ』出演決定 最新音響で味わう極上のステージに
来年3月に東京に開業する複合型エンタテインメント施設「東京ドリームパーク（TDP）」内に新設される音楽ホール「SGCホール有明」の開業を記念した企画『こけら落としプレミアシリーズ』に山下達郎が登場することが決定した。
【写真】山下達郎が登場！フリーペーパー『FenderNewspaper Vol.16』の誌面
『こけら落としプレミアシリーズ』は2026年3月28日から4月29日までの期間で開催。B'z、サカナクションが公演を行うことが発表されており、話題を呼んでいる。
山下の公演日は、2026年4月11日、12日の2日間。緻密なコーラスワークと洗練されたメロディ、卓越したサウンドプロダクションで知られ、日本のポップス界において唯一無二のライブパフォーマンスを、SGCホール有明の最新鋭の音響設備とイマーシブオーディオシステムが生み出す極上の臨場感の中で楽しめる。
東京ドリームパークは、“夢中から、はじまる。”をコンセプトに、テレビ朝日が2026年3月27日に開業する施設。その中核となる多目的ホール・SGCホール有明は、着席時に約3700席、スタンディング時には最大約5000人を収容可能。世界最高峰のイマーシブオーディオシステムをはじめとする最新鋭の機器を導入し、迫力ある音楽体験を届ける。
■『SGCホール有明こけら落としプレミアシリーズ』TATSURO YAMASHITA LIVE at SGC HALL ARIAKE
開催日時：2026年4月11日（土）、12日（日）18:00
会場：東京・SGCホール有明（東京ドリームパーク内）
■『SGCホール有明こけら落としプレミアシリーズ』ラインナップ
第1弾：2026年3月28日（土）、29日（日）B'z
第2弾：2026年4月11日（土）、12日（日）山下達郎
第3弾：2026年4月18日（土）、19日（日）サカナクション
