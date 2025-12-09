シンガー・ソングライター山下達郎（72）が、26年3月27日に開業する東京ドリームパーク（TDP）内のSGCホール有明の開業を記念して、同28日から4月29日まで開催される「こけら落としプレミアシリーズ」で公演を開催することが9日、発表された。同4月11、12日の2日間、開催する。

東京ドリームパークは「夢中から、はじまる。」をコンセプトに、テレビ朝日が東京都江東区有明に開業する。SGCホール有明は、その中核となる多目的ホールで、アリーナ椅子席と固定席で最大3767人を収容。最新鋭の音響設備と、コンサートホールでは世界初となる最高峰のイマーシブオーディオシステムが常設される。

それらが生み出す極上の臨場感の中で、緻密なコーラスワークと洗練されたメロディ、卓越したサウンドプロダクションで知られる山下が、日本のポップス界において唯一無二のライブパフォーマンスを、SGCホール有明に届ける。長年、愛され続ける名曲と圧倒的なライブパフォーマンスで、新ホールの幕開けシリーズを華やかに彩る、新時代の音楽体験が期待できる。

SGCホール有明こけら落としプレミアシリーズは、第1弾として3月28、29日にB’z、同4月18、19日にはサカナクションが、公演を開催することが既に発表されている。