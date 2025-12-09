北海道・釧路で新たに20cmの津波観測…引き続き津波注意報　北海道・三陸沖後発地震注意情報

沿岸への津波到達が観測されました。

津波が新たに到達したのは、釧路くしろで午前3時46分 20cm。

これまでに久慈港くじこうで午前1時09分 70cm。

浦河うらかわで午前0時38分 50cm。

小川原港おがわらこうで午後11時43分 40cm。

八戸港はちのへこうで午前0時53分 40cm。

えりも庶野えりもしょやで午前0時16分 30cm。

苫小牧西港とまこまいにしこうで午前1時29分 30cm。

十勝港とかちこうで午前1時30分 30cm。

大船渡おおふなとで午前0時07分 20cm。

宮古みやこで午前0時37分 20cm。

石巻いしのまきで午前0時42分 20cm。

仙台港せんだいこうで午前1時04分 20cm。

津波が新たに到達したのは、釧路くしろで午前3時46分 20cm。

室蘭港むろらんこう、むつ関根浜むつせきねはまでは、観測不能となっています。

第1波を観測してから最大波が到達するまで数時間かかることがあります。

画面に表示された津波の高さは、今後さらに高くなることもあります。

決して海岸や川の様子を見に行かないでください。

場所によっては、観測点で記録された津波よりもさらに大きな津波が到達しているおそれもあります。