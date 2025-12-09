アメリカのメディア大手パラマウント・スカイダンスは8日、ネットフリックスによる買収で合意したワーナー・ブラザース・ディスカバリーに対する敵対的な買収を開始したと明らかにしました。

パラマウント・スカイダンスは8日、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーに対し、1株あたり現金30ドルでの敵対的な株式公開買い付けを開始したと発表しました。

ワーナーをめぐっては、ネットフリックスが5日に1株あたり27.75ドル、総額720億ドル＝日本円でおよそ11兆2000億円での買収を発表していました。

パラマウントは「ネットフリックスよりも180億ドル多い現金を株主に提供する」としています。買収対象は映画などを制作するスタジオや動画配信事業、そしてネットフリックスでは対象外だった報道のCNNも含む全ての事業だということです。

一方、パラマウントの経営者一族はトランプ大統領と関係が近いことで知られていますが、アメリカのニュースサイト・アクシオスは8日、トランプ大統領の娘婿のクシュナー氏の企業が敵対的買収に参画していると報じています。記事では「クシュナー氏の関与は『迅速に規制当局の承認を得られる』というパラマウントの主張をさらに強固なものにしている」と伝えています。

また、トランプ大統領は7日、ネットフリックスによるワーナーの買収について「非常に大きな市場シェアを持つことになる」と懸念を示し、「私が決定に関与するだろう」と述べ、政権が介入する方針を明らかにしています。