ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【青森県で震度6強】すべての津波警報を津波注意報に切り替え 静岡県… 【青森県で震度6強】すべての津波警報を津波注意報に切り替え 静岡県でも揺れ 【青森県で震度6強】すべての津波警報を津波注意報に切り替え 静岡県でも揺れ 2025年12月9日 3時30分 SBS NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 気象庁は、青森県で最大震度6強を観測した地震を受け、青森県太平洋沿岸と、岩手県、北海道太平洋沿岸中部に出されていた全ての津波警報について、午前2時45分、津波注意報に切り替えました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【津波警報発表中】青森県で最大震度6強 関東甲信越 東海 近畿でも揺れ 青森県東方沖震源 マグニチュード 7.6【地震情報】 【伊東市長選】火蓋切られた選挙戦 第一声で各候補が訴えた政策は 浜松市北部が「盤石」V2、清水町は「完全優勝」で連覇【第26回しずおか市町対抗駅伝】 関連情報（BiZ PAGE＋） デイサービス, 慰霊祭, 介護タクシー, マンション, 墓, 配線, 長野, リハビリ, ダイス, 仏壇