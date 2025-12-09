順延の第3Rが終了 櫻井心那、渋野日向子、西村優菜は“出場権獲得圏内”で最終Rへ
＜Qシリーズ（最終予選） 5日目◇8日◇マグノリア・グローブGC（アラバマ州）◇フォールズC＝6643ヤード・パー71、クロッシングスC＝6664ヤード・パー72＞前日、雨のため5時間25分中断した影響で日没順延になった第3ラウンドの残りが行われ、全選手がホールアウトした。
【写真】前日はすごい雨でした…
櫻井心那が3バーディ・1ボギーの「69」で回り、トータル7アンダー・6位タイに浮上。渋野日向子も「69」と伸ばし、トータル5アンダー・13位タイに順位を上げた。7位で3ラウンド目に入った西村優菜は、再開後の9番でのダブルボギーなど2つ落とし、トータル4アンダー。それでも来季出場権獲得圏内の19位タイに踏みとどまった。伊藤ニ花は「74」でトータル6オーバー・90位タイにつける。なお、現地時間同日の午後0時30分（日本時間9日午前3時30分）には最終ラウンドも始まっている。サスペンデッド濃厚な状況で、最終順位確定は現地9日になることが見込まれている。72ホール終了時点で上位25位タイまでの選手が、来季出場権を手にする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
Qシリーズ最終予選 リーダーボード
“目玉”でアンプレ…「試練」から始まった一日 渋野日向子は冷たい雨のなか耐えて『72』
渋野日向子、西村優菜ら日本勢4人が出場 来季出場権をかけた『Qシリーズ』とは？ 目指すのは何位？
松山英樹が3打差逆転で大会2勝目 プレーオフを制す「タイガーから『10アンダーを出してこい』と」
「生きているだけでこんなにお金がかかるんだ…」小祝さくら、“長期離脱中”の生活は？
【写真】前日はすごい雨でした…
櫻井心那が3バーディ・1ボギーの「69」で回り、トータル7アンダー・6位タイに浮上。渋野日向子も「69」と伸ばし、トータル5アンダー・13位タイに順位を上げた。7位で3ラウンド目に入った西村優菜は、再開後の9番でのダブルボギーなど2つ落とし、トータル4アンダー。それでも来季出場権獲得圏内の19位タイに踏みとどまった。伊藤ニ花は「74」でトータル6オーバー・90位タイにつける。なお、現地時間同日の午後0時30分（日本時間9日午前3時30分）には最終ラウンドも始まっている。サスペンデッド濃厚な状況で、最終順位確定は現地9日になることが見込まれている。72ホール終了時点で上位25位タイまでの選手が、来季出場権を手にする。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
Qシリーズ最終予選 リーダーボード
“目玉”でアンプレ…「試練」から始まった一日 渋野日向子は冷たい雨のなか耐えて『72』
渋野日向子、西村優菜ら日本勢4人が出場 来季出場権をかけた『Qシリーズ』とは？ 目指すのは何位？
松山英樹が3打差逆転で大会2勝目 プレーオフを制す「タイガーから『10アンダーを出してこい』と」
「生きているだけでこんなにお金がかかるんだ…」小祝さくら、“長期離脱中”の生活は？