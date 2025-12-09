9日午前3時56分ごろ、青森県、岩手県、宮城県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は青森県東方沖で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは5.9と推定されます。

現在、津波注意報が発表されています。

最大震度3を観測したのは、青森県の平内町、八戸市、野辺地町、五戸町、それに青森南部町、岩手県の盛岡市と岩手町、宮城県の登米市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□青森県

平内町 八戸市 野辺地町

五戸町 青森南部町



□岩手県

盛岡市 岩手町



□宮城県

登米市

■震度2

□青森県

青森市 五所川原市 つがる市

蓬田村 外ヶ浜町 鶴田町

中泊町 十和田市 三沢市

七戸町 六戸町 横浜町

東北町 おいらせ町 三戸町

田子町 階上町 藤崎町

むつ市 東通村



□岩手県

二戸市 八幡平市 滝沢市

紫波町 矢巾町 軽米町

九戸村 一戸町 宮古市

久慈市 普代村 野田村

岩手洋野町 釜石市 花巻市

北上市 遠野市 一関市

奥州市 金ケ崎町 平泉町



□宮城県

栗原市 大崎市 涌谷町

宮城美里町 大河原町 丸森町

石巻市 東松島市 松島町



□北海道

新篠津村 函館市 渡島北斗市

知内町 木古内町 白老町

厚真町 安平町 むかわ町

新冠町 浦河町 様似町

浦幌町 十勝大樹町 釧路市



□秋田県

三種町 井川町 大館市

鹿角市 北秋田市 横手市

大仙市



□山形県

中山町

■震度1

□青森県

今別町 板柳町 六ヶ所村

新郷村 弘前市 黒石市

平川市 鰺ヶ沢町 深浦町

西目屋村 田舎館村 大間町

風間浦村 佐井村



□岩手県

雫石町 葛巻町 山田町

岩泉町 田野畑村 大船渡市

住田町 大槌町 西和賀町



□宮城県

気仙沼市 色麻町 宮城加美町

名取市 岩沼市 蔵王町

村田町 宮城川崎町 亘理町

山元町 仙台青葉区 仙台宮城野区

仙台若林区 利府町 大郷町

大衡村



□北海道

石狩市 当別町 七飯町

鹿部町 渡島森町 福島町

苫小牧市 登別市 新ひだか町

えりも町 帯広市 十勝清水町

広尾町 釧路町 厚岸町

標茶町 札幌北区 札幌東区

札幌白石区 札幌厚別区 札幌手稲区

札幌清田区 江別市 千歳市

恵庭市 北広島市 長万部町

檜山江差町 厚沢部町 乙部町

ニセコ町 倶知安町 岩見沢市

南幌町 胆振伊達市 壮瞥町

日高地方日高町 平取町 標津町

別海町 根室市



□秋田県

能代市 男鹿市 潟上市

藤里町 八郎潟町 大潟村

小坂町 上小阿仁村 湯沢市

仙北市 秋田美郷町 羽後町

秋田市 由利本荘市 にかほ市



□山形県

上山市 村山市 天童市

山辺町 鶴岡市 酒田市

米沢市 白鷹町



□福島県

福島市 郡山市 浪江町

