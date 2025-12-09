現役大学生シンガー・ソングライターのAKASAKI（19）が7日、台北のLegacy Taipeiでアジアツアーの台湾公演を行った。自身最大のヒット曲でサブスクリプション（定額聴き放題）1億回を突破した「Bunny Girl」など22曲を披露。1000人の観客を魅了した。

音楽歴わずか2年、ライブ活動開始から1年未満にして、日本人ソロアーティスト史上最年少でのアジアツアーを敢行しているAKASAKI。台湾訪問は今春のフェス参加時以来2度目で、現地の言葉で「ただいま！」と話しかけると、日本語で「かわいい」など歓声が飛んだ。

聴き手の体を揺らす心地よいトラックに、低音の歌声が絡み合うのが持ち味。一方、その経歴は異色だ。音楽を始めたのは高校2年の時。「スマホを親に没収されてやることがなくなり、家にあった父のギターを触ったのがきっかけ」。代表曲「Bunny Girl」が生まれたのは学校の数学の授業中。「メロディーとキーワードが一緒に降ってくる」という天才肌で、わずか2日で完成させたという。

その才能はVaundyも惚れ込み、自らアーティスト写真を撮影するほど。昨年4月のデビュー以降、SNSから火が付いた人気は国境を越え、海外でもファンが急増。国内のほかバンコク、香港など8都市を回る今回のツアーはチケット完売が続出中だ。「日本で1番になって世界のビルボードに乗りたい」と力強く宣言。スマホ没収から始まった逸材が世界へ羽ばたく。（小枝 功一）