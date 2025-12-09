19ºÐAKASAKI¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ¡¡²»³ÚÎò¤ï¤º¤«£²Ç¯¡Ö»ø¤È¤·¤ÆÀ¤³¦¹Ô¤¤¿¤¤¡×
¡ÚÂæËÌ¡áÌî¸«»³Âó¼ù¡Û¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎAKASAKI¡Ê19¡Ë¤¬7Æü¤ËÂæÏÑ¡¦Legacy¡¡Taipei¤Ç½é¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¡ÖKONNICHIWA¡×ÂæËÌ¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¼ã¤Å·ºÍ¤¬ÂæÏÑ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£19ºÐ¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤ÏÆüËÜ¿Í¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Öº£Ìë¤Ï·¯¤È¡×¡ÖBunny¡¡Girl¡×¡Ö²Æ¼Â¡×¤Ê¤ÉÁ´22¶Ê¤ò²Î¾§¡£²ñ¾ì¤òËä¤á¤¿1000¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¡¢¡ÖÂæÏÑ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤á¤Ã¤Á¤ã²¹¤«¤¤¡£Âç¹¥¤¡×¤È¡¢¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£½ªÈ×¤Ë¤ÏÂç´¿À¼¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¹ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤Éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿´¶³Ð¡£²¹¤«¤¯¤Æ¡¢¤â¤¦1²ó¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÀäÂÐÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¡ª¡¡Âç¹¥¤¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
²»³ÚÎò¤ï¤º¤«2Ç¯¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò³«»Ï¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯3·î¡£¡Ö¥¹¥Þ¥ÛÃæÆÇ¤Ç¡¢¹â¹»2Ç¯¤Î»þ¤Ë1ÅÙ¿Æ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òË×¼ý¤µ¤ì¤¿¡£²¿¤â¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÉã¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥®¥¿¡¼¤ò¤µ¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥³¡¼¥É¤òÍý²ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¤ÈÉ¡²Î¤Çºî¶Ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£½é¤á¤Æºî¶Ê¤·¤¿¡Öº£Ìë¤Ï·¯¤È¡×¤òTikTok¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¤¹¤°¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤â¼¡¡¹¤È¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤òÎÌ»º¡£¼«¿È4¶ÊÌÜ¤Î¡ÖBunny¡¡Girl¡×¤Ï¡Ö³Ø¹»¤Î¼ø¶ÈÃæ¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢´Ú¹ñ¤äÂæÏÑ¤òÃæ¿´¤Ë¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥¯¡¼¥ë¤ÊÌÜ¤Î±ü¤ËÂç¤¤ÊÌîË¾¤òÊú¤¯¡£Áá¤¯¤âÀ¤³¦Åª¤Ê³èÌö¤ò¤È¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤É¤ó¤É¤óÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£ÍèÇ¯¤Ï¹ÈÇò²Î¹çÀï¤È¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¡Â©¤Ï¹Ó¤¤¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç1ÈÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ø¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤òÊú¤¨¤ÆÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¾è¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£19ºÐ¤Î»ø¤Î²÷¿Ê·â¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£