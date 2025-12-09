女優の広瀬すず（２７）、伊藤沙莉（３１）、俳優のオダギリジョー（４９）が出演するサントリー「ザ・プレミアム・モルツ」の新ＣＭ「プレモル子ちゃん・来年の抱負」編が１５日から全国で順次オンエアされる。国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」の登場人物が２０年後、プレミアムな大人になった世界を描いた「プレモル子ちゃん」シリーズの第６弾。ニューヨークに住むたまちゃん（伊藤）の自宅での忘年会が舞台となる。

来年の抱負の話題に「料理がうまくなりたい」とたまちゃんが話すと、「あたしゃお世辞がうまくなりたいね」とまる子（広瀬すず）。「すぐ本音が出ちゃうもんね」とツッコまれるなか、花輪クン（オダギリ）は「僕はね…字がうまくなりたい！」と「努力」と独特なタッチで書かれた習字を２人に披露する。昔と変わらない不格好な字を見たまる子は「でもなんか、味のある字だね」と抱負に掲げたばかりのお世辞でフォロー。くすっと笑える掛け合いが繰り広げられている。

撮影を振り返った伊藤は「自分はこんなオシャレな家に住んでいるんだとテンションが上がりました」と“自宅”に驚き。オダギリは花輪クンの習字に触れ「アートを感じますよね。下手というよりはユニークというか」とうなずいた。年始に語った抱負の達成具合を聞かれた広瀬は「毎年料理をすると言っていて、現場でも皆さんと話してますけど結局しないよね、と。何年も言い続けて達成していない」と苦笑いだった。