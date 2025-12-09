モーニング娘。′25、通算22作目のシングル1位 歴代1位「通算TOP10入り作品数」76作に自己更新【オリコンランキング】
モーニング娘。'25（モーニングむすめ トゥーファイブ）の最新シングル「てか HAPPYのHAPPY！/私のラミンタッチオーネ（Lamentazione）」が、12月9日発表の最新「オリコン週間シングルランキング」で初週7.6万枚を売り上げ、初登場１位を獲得した。
【ライブ写真多数】楽しそうな笑顔を見せる横山玲奈ほか長野公演のステージの模様
2024年8月26日付での「なんだかセンチメンタルな時の歌／最KIYOU」以来、1年4ヶ月ぶり、通算22作目となるシングル1位を獲得。歴代1位の記録【※】を持つ「シングル通算TOP10入り獲得作品数」を76作に自己更新した。
モーニング娘。'25は、野中美希がリーダー、小田さくらと牧野真莉愛がサブリーダーとしてメンバー9人で活動中。本作は、ラスト参加となったメンバー・羽賀朱音と横山玲奈を含むメンバー11人でリリースされたつんく♂作詞作曲の両A面シングル。
メモリアル公演『モーニング娘。'25 コンサートツアー秋〜Movin’ Forward with Hope〜 羽賀朱音･横山玲奈卒業スペシャル』が12月5日、横浜アリーナで実施された。
【※】「シングル通算TOP10入り獲得作品数」TOP5／1位：モーニング娘。（76作）、2位：AKB48（65作）、3位：THE ALFEE（59作）、4位：嵐（58作）、5位：SMAP、GLAY（55作）
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月15日付：集計期間:2025年12月1日〜7日）＞
【ライブ写真多数】楽しそうな笑顔を見せる横山玲奈ほか長野公演のステージの模様
2024年8月26日付での「なんだかセンチメンタルな時の歌／最KIYOU」以来、1年4ヶ月ぶり、通算22作目となるシングル1位を獲得。歴代1位の記録【※】を持つ「シングル通算TOP10入り獲得作品数」を76作に自己更新した。
メモリアル公演『モーニング娘。'25 コンサートツアー秋〜Movin’ Forward with Hope〜 羽賀朱音･横山玲奈卒業スペシャル』が12月5日、横浜アリーナで実施された。
【※】「シングル通算TOP10入り獲得作品数」TOP5／1位：モーニング娘。（76作）、2位：AKB48（65作）、3位：THE ALFEE（59作）、4位：嵐（58作）、5位：SMAP、GLAY（55作）
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月15日付：集計期間:2025年12月1日〜7日）＞