Travis Japan、3作連続アルバム1位 松倉海斗プロデュースの“聴くタイムマシーン”【オリコンランキング】
Travis Japanの最新アルバム『's travelers』（ストラベラーズ）が、12月9日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で、初週14.8万枚を売り上げ、初登場1位に。3作連続・通算3作目の1位を獲得した。
【動画】Travis Japanのニューアルバム『’s travelers』ティザー映像
本作は、メンバーの松倉海斗がプロデュース。“聴くタイムマシーン”のように1950年代から現代まで幅広い時代とディスコやスウィングジャズ、ヒップホップ、バラード、EDMなど多彩なジャンルを楽曲で表現した。
リード曲は1970年代のディスコカルチャーを現代的に取り入れたダンスナンバー「Disco Baby」。映画『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』の主題歌「Would You Like One?」を6月に復帰したメンバー・川島如恵留も含む7人そろって再収録したCompleted ver.などが収録されている。
本作を引っ提げたツアー『Travis Japan Concert Tour 2026 's travelers』は、2026年1月4日の横浜アリーナ公演から開催予定。
＜クレジット：オリコン調べ（2025年12月15日付：集計期間:2025年12月1日〜7日）
