菊池風磨主演『こちら予備自衛英雄補?!』主題歌はサカナクション 加藤浩次監督からオファー「同郷の先輩の一助になれれば」
timeleszの菊池風磨が主演し、原作・脚本・監督を加藤浩次が務める中京テレビ・日本テレビ系連続ドラマ『こちら予備自衛英雄補?!』（1月7日スタート、毎週水曜 深0：24）においてサカナクションが主題歌を担当することが決定した。
【写真】『こちら予備自衛英雄補?!』タッグを組む菊池風磨、加藤浩次
今作は“クセだらけの能力”を持ったフリーター・ナガレ（菊池）ら7人が、防衛省に秘密裏に呼び出される。どん底７人がコンプレックスで地球を救う、全く新しいヒーロードラマとなる。俳優・のんの出演も決定している。
サカナクションが日本テレビ系ドラマの主題歌を手がけるのは、2014年の『近キョリ恋愛 〜Season Zero〜』以来、約12年ぶり。ドラマの原作・脚本・監督を務める加藤とサカナクションのボーカル山口一郎は、共に北海道・小樽市出身。同郷ということもあり意気投合した2人は、現在ラジオ番組『加藤さんと山口くん』（STVラジオ）で共演中だ。
さらにサカナクションメンバー全員が北海道出身ということで、これまでも加藤がサカナクションのライブに飛び入り出演するなど同郷の先輩後輩としての交流が続行。加藤が山口にオファーしたことで、今回の夢のコラボレーションが実現した。
さらに、劇中音楽を山口が主宰するプロジェクトNFが担当。NFに所属するアーティスト青山翔太郎が劇中音楽を手がけ、山口がプロデュースを行う。
■山口一郎 コメント
――本作の主題歌のオファーを受けた時の感想をお聞かせください。
加藤さんから監督として手掛けるドラマで主題歌をお願いしたい、というお話を頂き二つ返事でお受けしました。公私ともにお世話になっている同郷の先輩の一助になれればと思っております。
――楽曲制作にあたってドラマの脚本をお読みになられた感想は？
加藤浩次らしさが詰まった、攻めた作品だと思いました。
――放送を楽しみにしている視聴者へメッセージをお願いします。
加藤監督が手掛ける作品を全力でサポートしていけたらと思います。放送をどうぞ楽しみにお待ちください。
