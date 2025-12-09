¿·ºî¡Ö¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë2¡×12¡¦12È¯Çä¡¡¡Ö12Ç¯Á°¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦»þÂå¡×5¿Í¤Î¹â¹»À¸¡È¼ÂÏÃ¡ÉÄÌ¤¸ÉÁ¤¯¡Ú¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡¡Ø¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡Ù¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡Ø³ØÇ¯¥Ó¥ê¤Î¥®¥ã¥ë¤¬1Ç¯¤ÇÊÐº¹ÃÍ¤ò40¾å¤²¤Æ·ÄØæÂç³Ø¤Ë¸½Ìò¹ç³Ê¤·¤¿ÏÃ¡Ù¡ÊÄÚÅÄ¿®µ®Ãø¡¢KADOKAWA¡Ë¤Î¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·ºî¡Ø¾¡¼ê¤ÊÌ´¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤ë¿Æ¤òÁþ¤àÍ¥ÅùÀ¸¤È¡¢ÅìÂç¤ÏÌµÍý¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿³ØÇ¯¥Ó¥ê¤¬¡¢¸½Ìò¹ç³Ê¤·¤¿ÏÃ¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥Þ¡¼¥¯½ÐÈÇ¡Ë¤¬12Æü¡¢È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½é¡¹¤·¤¤»Ñ¡ª±Ç²è¡Ø¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡Ù¤ÎÍÂ¼²Í½ã¡Ê2015Ç¯Åö»þ¡Ë
¡¡¡Ø¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡Ù¤Ï2013Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿Âç¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼ËÜ¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤ÈÁ´¤¯ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿À®ÀÓ³ØÇ¯¥Ó¥ê¡¢Ä¶¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤ÎÌ¾¸Å²°¤Î½÷»Ò¹â¤ËÄÌ¤¦¶âÈ±¥®¥ã¥ë¡£¤½¤ó¤Ê¥®¥ã¥ë¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¶µ»Õ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤«¤é±¿Ì¿¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢1Ç¯¤ÇÊÐº¹ÃÍ40¤ò¾å¤²·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¸½Ìò¹ç³Ê¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤ò¾¡¤Á¼è¤ë¤Þ¤Ç¤Î¾Ð¤¤¤ÈÎÞ¤Î¼ÂÏÃ¤È¤Ê¤ë¡£2015Ç¯¤ËÍÂ¼²Í½ã¤Î¼ç±é¤Ç±Ç²è²½¡£´ÑµÒÆ°°÷¿ô200Ëü¿ÍÆÍÇË¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬28²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡12Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¡Ö¥Ô¥ê¥®¥ã¥ë2¡×È¯Çä¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãø¼Ô¤ÎÄÚÅÄ»á¤Ï¡Ö¤Ê¤¼ÊÙ¶¯¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤ËÅú¤¨¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¤µ¤Ä¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¿·´©¼¹É®¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥Ó¥ê¥®¥ä¥ë¡Ù¤ÇÄÚÅÄ¿®µ®Ìò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¡¦°ËÆ£½ß»Ë¤Î¡Ö¤¢¤ÎÊª¸ì¤ÎÂ³¤¤ò¸«¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î°ì¸À¤¬¡¢12Ç¯Á°¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦»þÂå¤ÎÃæ¤Ç¡È¿·¤·¤¤¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡É¤ò½ñ¤¯·è°Õ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£AI¤ÎÂæÆ¬¡¢¾¯»Ò¹âÎð²½¡¢Â¿ÍÍÀ¤Î¿ÊÅ¸¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÎÉ¤¤³ØÎò¡á¹¬¤»¡×¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤»þÂå¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤Ê¤Î¤Ë¤Ê¤¼¡¢ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤«? ¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢5¿Í¤Î¹â¹»À¸¤Î¡Ö¼ÂÏÃ¤ò¤â¤È¤ËÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌä¤¤¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Ãø¼Ô¤ÎÄÚÅÄ»á¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´õË¾¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢´õË¾¤¬¤Ê¤¤¿Í¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊý¤Ë¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¢£¤¢¤é¤¹¤¸
¡Ö¤É¤¦¤»ÌµÍý¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥ª¥È¥Ê¤ÎÂç±³¤À¡£¡È¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë½Î¡É¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿4¿Í¤Î¹â¹»À¸¡£¿Æ¤ÎÌ´¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤ëÍ¥ÅùÀ¸¤Î´õ±É¡¢¡ÖÅìÂç¤Ê¤ó¤ÆÌµÍý¡×¤È¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤ëæÆÂÀ¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬Â³¤«¤Ê¤¤·òÂÀ¡¢¿´¤òÊÄ¤¶¤·¤¿Èþºé¡£Èà¤é¤òÆ³¤¯¤Î¤Ï¡¢À¸ÅÌ¤Î²ÄÇ½À¤ò°ú¤½Ð¤¹¶µ»Õ¡¦ÄÚÅÄÀèÀ¸¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤»ÌµÍý¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤¯¼þ¤ê¤Î¡È¥ª¥È¥Ê¡É¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Î¡È¥ª¥È¥Ê¡É¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢Çò·ìÉÂ¤ÈÆ®¤¦¾¯Ç¯¡¦ÍªÅÍ¤¬¸½¤ì¤ë¡£¡ÖÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤À¤±¡¢ËÍ¤Ï¡È´µ¼Ô¡É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡È¼õ¸³À¸¡É¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¡×¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¿´¤òÆ°¤«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¡È¿®¤¸¤ë¥«¡É¤¬¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢´õË¾¤ÎÊª¸ì¡£
¢£ÄÚÅÄ¿®µ®¡¢¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡×¤Ç¤ÏÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÁ´Éô½ñ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²ÈÂ²¡×¤È¡ÖÀèÀ¸¡¦À¸ÅÌ¡×¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤«¤é¡¢¡ÖÃç´Ö¡×¤½¤·¤Æ¡ÖÀèÀ¸Æ±»Î¤Î´Ø·¸¡×¤Þ¤Ç¡£
¶µ°é¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢¿·ÌóÀ»½ñ¤¬¤³¤Î¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë2¤Ç¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´õË¾¤¬¤¢¤ë¿Í¡¢´õË¾¤¬¤Ê¤¤¿Í¡¢¤É¤Á¤é¤ÎÊý¤Ë¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Ë
ÄÚÅÄ½Î½ÎÄ¹¡£¡Ø³ØÇ¯¥Ó¥ê¤Î¥®¥ã¥ë¤¬1Ç¯¤ÇÊÐº¹ÃÍ¤ò40¾å¤²¤Æ·ÄÆ£Âç³Ø¤Ë¸½Ìò¹ç³Ê¤·¤¿ÏÃ¡Ù¡ÊÄÌ¾Î¥Ó¥ê¥®¥ã¥ë¡Ë¤ÎÃø¼Ô¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë1300¿Í°Ê¾å¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¡Ö»ÒÊÌ»ØÆ³¡×¤·¡¢¿´Íý³Ø¤ò¶î»È¤·¤¿³Ø½¬Ë¡¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎÊÐº¹ÃÍ¤òÃ»´ü´Ö¤ÇµÞ·ã¤Ë¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£Âç´ë¶È¤Î¿Íºà°éÀ®¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤â¤Ä¤È¤á¡¢µ¯¶È²È¡¦·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¾ðÇ®ÂçÎ¦¡Ù¡ÊMBS¡Ë¤ä¡Ø¥Û¥ó¥Þ¤Ç¤Ã¤«!?TV¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡£¸½ºß¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ªÅù¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡£
