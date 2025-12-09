ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は２４６ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式8日（NY時間13:24）（日本時間03:24）
ダウ平均 47708.13（-246.86 -0.52%）
ナスダック 23558.45（-19.68 -0.08%）
CME日経平均先物 50595（大証終比：+5 +0.01%）
欧州株式8日終値
英FT100 9645.09（-21.92 -0.23%）
独DAX 24046.01（+17.87 +0.07%）
仏CAC40 8108.43（-6.31 -0.08%）
米国債利回り
2年債 3.585（+0.025）
10年債 4.172（+0.037）
30年債 4.818（+0.026）
期待インフレ率 2.271（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.862（+0.064）
英 国 4.528（+0.052）
カナダ 3.432（+0.017）
豪 州 4.705（+0.020）
日 本 1.968（+0.029）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.89（-1.19 -1.98%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4218.80（-24.20 -0.57%）
ビットコイン（ドル）
90500.19（+266.31 +0.30%）
（円建・参考値）
1409万6310円（+41480 +0.30%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
