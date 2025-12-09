NY株式8日（NY時間13:24）（日本時間03:24）
ダウ平均　　　47708.13（-246.86　-0.52%）
ナスダック　　　23558.45（-19.68　-0.08%）
CME日経平均先物　50595（大証終比：+5　+0.01%）

欧州株式8日終値
英FT100　 9645.09（-21.92　-0.23%）
独DAX　 24046.01（+17.87　+0.07%）
仏CAC40　 8108.43（-6.31　-0.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.585（+0.025）
10年債　 　4.172（+0.037）
30年債　 　4.818（+0.026）
期待インフレ率　 　2.271（+0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.862（+0.064）
英　国　　4.528（+0.052）
カナダ　　3.432（+0.017）
豪　州　　4.705（+0.020）
日　本　　1.968（+0.029）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.89（-1.19　-1.98%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4218.80（-24.20　-0.57%）

ビットコイン（ドル）
90500.19（+266.31　+0.30%）
（円建・参考値）
1409万6310円（+41480　+0.30%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ