アメリカのメディア大手「パラマウント・スカイダンス」が、「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」に対し敵対的な買収を提案しました。ワーナーを巡っては、動画配信大手「ネットフリックス」が720億ドルの買収契約を発表したばかりです。

メディア大手「パラマウント・スカイダンス」は8日、「ハリー・ポッター」などのコンテンツを持つ「ワーナー・ブラザース・ディスカバリー」に対し、株式を1株30ドルで現金で買い取る敵対的買収を提案したと明らかにしました。

ワーナーをめぐっては、動画配信大手「ネットフリックス」が5日、720億ドル＝日本円でおよそ11兆1700億円での買収に合意したと発表したばかりでした。

パラマウントは声明で、今回の提案はネットフリックスの提案よりも180億ドルほど高いとして、「ハリウッドをより強固なものにする」と強調しました。

現地メディアによりますと、パラマウントのCEOのエリソン氏はトランプ大統領と親しいことで知られていて、トランプ大統領は7日、ネットフリックスがワーナーを買収すれば市場の大きなシェアを占めることになり、「問題になる可能性がある」と発言していました。