【被害情報まとめ】日本テレビの調べによる、9日午前3時現在の地震による青森と北海道の被害まとめです。

■青森市内

青森県の青森市内では、消防によりますと、火災が1件発生していて、ケガ人が1人いるということです。

詳しい容体は分かっておらず、消防は火災の対応にあたっています。

■青森・八戸市

震度6強を観測した青森県・八戸市の消防本部によりますと、9日午前1時40分現在、建物からの救助が3件あり、ケガ人が12人いるということです。ケガの程度については現在調査中です。

また、市内では「アパートの外の階段が倒壊した」「玄関が開かない」などの通報のほか、「道路に水があふれている」「道路が陥没している」「マンホールから水が噴出している」などの通報があったということです。

八戸市内のホテルルートイン本八戸駅前によりますと、宿泊客1人が足を負傷して病院に搬送されたということです。

またホテルの外壁などに被害が出ているということで、ホテルでは詳しい状況を確認しているということです。

一方、青森県八戸市に水道を供給している八戸圏域水道企業団によりますと、八戸市を中心に「住宅の水道管が破損し漏水している」や「道路の亀裂から水があふれ出ている」などの通報が複数寄せられているということです。住宅に水を供給する大きな配水管が損傷していて、断水している住宅も複数あるもようです。

八戸圏域水道企業団は配水管の修復を急ぎ、被害の状況を詳しく調べています。

■青森・東北町

青森県東北町役場によりますと、高齢者のいる施設でテレビが落ちて高齢者の1人がケガをしたということです。

また、東北町の乙供地区にあるスーパーの近くの道路が陥没して乗用車1台が落ちたということです。

運転していた人は救出され病院に搬送されましたが、消防によりますと命に別条はないということです。

■青森・五所川原

青森県五所川原市の消防本部によりますと、地震によって転倒した70代の女性が頭を打ってケガをしたということです。

女性は病院に搬送されましたが軽傷だということです。

■北海道・苫小牧市

北海道・苫小牧市役所などによりますと、地震の揺れにより60代の女性と40代の男性の2人が転倒し病院に搬送されたということです。

2人とも命に別条はないということです。

■北海道・日高町

また、日高町の消防本部によりますと、70代の女性が避難中に左腕を骨折するけがをしたということです。

女性は避難所に到着して車から降りたところ、路面が凍結していて転倒したということです。