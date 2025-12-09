8日午後11時過ぎに発生した青森県で震度6強を観測した地震で、北海道と東北の沿岸部に出されていた「津波警報」は「津波注意報」に切り替わりました。地震の発生を受けて新潟県は「災害等支援連絡室」を設置し情報収集にあたっています。



地震の発生は８日午後11時15分ころ。震源は青森県東方沖で、深さは約50ｋｍ、地震の規模を示すマグニチュードは7.6と推定されます。

青森県で震度６強、岩手県で震度5強を観測。北海道と東北の沿岸部には一時「津波警報」が出され、9日午前2時45分に「津波注意報」に切り替わりました。引き続き沿岸部には近づかないなど注意が必要です。

また、北海道から千葉県までの広い範囲に、今後大きな地震や津波が起きた時にすぐに避難できる準備をしておくよう呼びかける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されています。期間は今後1週間程度とされています。



今回の地震で新潟県内では新発田市、村上市で震度３、新潟市などで震度２が観測されています。県は「災害等支援連絡室」を設置し情報収集にあたっています。

