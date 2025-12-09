ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 八戸市立の小中学校65校と青森県立高校8校は9日休校【青森県で震度6… 八戸市立の小中学校65校と青森県立高校8校は9日休校【青森県で震度6強】 八戸市立の小中学校65校と青森県立高校8校は9日休校【青森県で震度6強】 2025年12月9日 3時0分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 青森県と八戸市教育委員会によりますと、八戸市内にある小・中・高校の73校は、地震の影響で9日は一斉休校にするということです。10日以降については、未定だということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 神事, ダイス, 埼玉, 大船, 思いやり, 配線, 床暖房, 東京, 海, 金属加工