エンゼルスのペリー・ミナシアンＧＭが８日（日本時間９日）、フロリダ州オーランドで開幕したウィンターミーティングでメディア対応。左股関節手術からのリハビリが長期化し、復帰の見通しが立たずに引退の可能性があるＡ・レンドン内野手については踏み込まなかったが、「三塁手の補強を重要ポイント」とし、巨人・岡本和真、ヤクルト・村上宗隆がポスティング制度によるメジャー移籍を目指している日本市場にも興味を示した。

「もちろん三塁手の補強を目指している。目指さなければならない。いろんなオプションを考えている」と話した同ＧＭ。「特定の選手については答えられない」と慎重だったが、日本市場について「国際的な視野からも、興味深い選手がいる。そのエリアを吟味している。国際市場からチームにインパクトを与えてくれる選手を調査している」と語った。

来季から日系３世のカート・スズキ新監督が指揮を執る。日本人の母を持つドジャース・ロバーツ監督と同様、日本と“縁”のある指揮官を据え、大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希の日本人選手が活躍するド軍のような環境も整っている。

「カートはどのチームでもフィットする人材だ。部屋に一歩入ると雰囲気が良くなる、そういう人間だ。どんなバックグラウンドを持つ選手ともフィットするだろう」と同ＧＭ。日系米国人新監督の“ジャパニーズ・コネクション”も、国際市場からの選手にとって心地よい環境となる要素とした。

また、菊池雄星投手のＷＢＣ参加について、「まだ話し合いはしていない」とした後、「選手が参加したいというなら、それが選手にとって重要であれば、大会はとても盛り上がると思うので、話し合いたい」と語った。今季チーム最多３３試合に先発し、７勝１１敗、防御率３・９９だった菊池。過去にトップレベルの日本代表経験はなく、選出されれば初出場となる。