気象庁は、青森県で最大震度6強を観測した地震を受け、青森県太平洋沿岸と、岩手県、北海道太平洋沿岸中部に出されていた全ての津波警報について、午前2時45分、津波注意報に切り替えました。