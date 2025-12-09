ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】すべての津波「警報」を「注意報」に切り替え 気象庁【青森… 【速報】すべての津波「警報」を「注意報」に切り替え 気象庁【青森県で震度6強】 【速報】すべての津波「警報」を「注意報」に切り替え 気象庁【青森県で震度6強】 2025年12月9日 2時47分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 気象庁は、青森県で最大震度6強を観測した地震を受け、青森県太平洋沿岸と、岩手県、北海道太平洋沿岸中部に出されていた全ての津波警報について、午前2時45分、津波注意報に切り替えました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, リペア工事, マンション, 東京, 上田, ホテル, 横浜, 長野, 工場, 老人ホーム