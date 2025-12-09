気象庁は、9日午前2時45分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。

津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。

各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。

■北海道太平洋沿岸東部＜津波注意報：1m＞

・釧路

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前7時25分

・根室市花咲

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：9日午前7時14分

・根室港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：9日午前7時7分

・浜中町霧多布港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：9日午前6時51分

■北海道太平洋沿岸中部＜津波注意報：1m＞

・浦河

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前7時34分

・十勝港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前7時9分

・えりも町庶野

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前7時0分

■北海道太平洋沿岸西部＜津波注意報：1m＞

・函館

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前6時58分

・苫小牧西港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前7時35分

・福島町吉岡

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：9日午前7時40分

・苫小牧東港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前7時35分

・白老港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前7時38分

・渡島森港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前8時13分

・室蘭港

到達予想：津波到達中と推測【更新】

満潮時刻：9日午前8時10分

■青森県日本海沿岸＜津波注意報：1m＞

・深浦

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：9日午前4時26分

・竜飛

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：9日午前6時51分

■青森県太平洋沿岸＜津波注意報：1m＞

・むつ市関根浜

到達予想：津波到達中と推測【更新】

満潮時刻：9日午前7時5分

・むつ小川原港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前7時20分

・八戸港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前7時17分

■岩手県＜津波注意報：1m＞

・宮古

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前7時31分

・大船渡

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前7時32分

・釜石

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前7時31分

・久慈港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前7時24分

■宮城県＜津波注意報：1m＞

・石巻市鮎川

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前7時41分

・仙台港

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前7時41分

・石巻港

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：9日午前7時40分

■福島県＜津波注意報：1m＞

・いわき市小名浜

到達予想：津波到達中と推測

満潮時刻：9日午前7時57分

・相馬

到達予想：第１波の到達を確認

満潮時刻：9日午前7時47分