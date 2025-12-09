【津波情報】津波到達予想時刻・満潮時刻 02:45時点
気象庁は、9日午前2時45分に各地の津波到達予想時刻と満潮時刻を発表しました。
津波と満潮が重なると、津波はより高くなりますので十分な注意が必要です。
各地の津波到達予想時刻と満潮時刻は次の通りです。
■北海道太平洋沿岸東部＜津波注意報：1m＞
・釧路
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前7時25分
・根室市花咲
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：9日午前7時14分
・根室港
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：9日午前7時7分
・浜中町霧多布港
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：9日午前6時51分
■北海道太平洋沿岸中部＜津波注意報：1m＞
・浦河
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前7時34分
・十勝港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前7時9分
・えりも町庶野
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前7時0分
■北海道太平洋沿岸西部＜津波注意報：1m＞
・函館
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前6時58分
・苫小牧西港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前7時35分
・福島町吉岡
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：9日午前7時40分
・苫小牧東港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前7時35分
・白老港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前7時38分
・渡島森港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前8時13分
・室蘭港
到達予想：津波到達中と推測【更新】
満潮時刻：9日午前8時10分
■青森県日本海沿岸＜津波注意報：1m＞
・深浦
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：9日午前4時26分
・竜飛
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：9日午前6時51分
■青森県太平洋沿岸＜津波注意報：1m＞
・むつ市関根浜
到達予想：津波到達中と推測【更新】
満潮時刻：9日午前7時5分
・むつ小川原港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前7時20分
・八戸港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前7時17分
■岩手県＜津波注意報：1m＞
・宮古
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前7時31分
・大船渡
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前7時32分
・釜石
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前7時31分
・久慈港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前7時24分
■宮城県＜津波注意報：1m＞
・石巻市鮎川
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前7時41分
・仙台港
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前7時41分
・石巻港
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：9日午前7時40分
■福島県＜津波注意報：1m＞
・いわき市小名浜
到達予想：津波到達中と推測
満潮時刻：9日午前7時57分
・相馬
到達予想：第１波の到達を確認
満潮時刻：9日午前7時47分