ＭＬＢのウィンターミーティング（ＷＭ）が８日（日本時間９日）、フロリダ州オーランドで開幕。全球団の監督、編成幹部や代理人らが集結し、移籍交渉などを行う同イベントでは例年大物ＦＡ選手の契約がまとまるケースが多く、今年も注目が集まる。

日本人選手では、巨人・岡本和真内野手（２９）、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）、西武・今井達也投手（２７）、高橋光成投手（２８）がポスティング申請を行い、メジャー移籍を目指している。楽天からＦＡとなっている則本昂大投手（３４）、ソフトバンク・有原航平投手（３３）、渡米１年目で１０勝を挙げた菅野智之投手（３６）もオリオールズからＦＡとなり、来季所属が未定となっている。

メジャーの移籍市場は大物ＦＡ選手の去就が決定次第、動き出す傾向が強い。今オフの目玉といえば今季大谷翔平（ドジャース）を上回る５６本塁打、１３２打点でリーグ２冠に輝いたシュワバー（フィリーズ）だ。ＷＭ期間中にも大型契約がまとまることが期待されており、その後は移籍市場の活性化も見込まれる。その他ではタッカー（カブス）らに人気が集中している。

初日となるこの日は、ドジャース・ロバーツ監督らの取材対応が予定されており、会場には報道陣を含めた関係者の熱気があふれている。