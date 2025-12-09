気象庁は、9日午前2時45分に津波警報を津波注意報に切り替えました。

津波注意報が発表されている地域は、北海道太平洋沿岸東部、北海道太平洋沿岸中部、北海道太平洋沿岸西部、青森県日本海沿岸、青森県太平洋沿岸などです。

◆警報種別が更新された地域

北海道太平洋沿岸中部：津波警報が津波注意報に切り替わりました。

青森県太平洋沿岸：津波警報が津波注意報に切り替わりました。

岩手県：津波警報が津波注意報に切り替わりました。

海の中や海岸付近は危険です。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。

気象庁によりますと、8日午後11時15分に青森県東方沖を震源とする強い地震が起きました。震源の深さは50キロメートル以上。地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されます。

◆津波情報をエリアごとに詳しく

予想される最大波の高さと第１波の到達予想時刻は下記の通りです。

＜津波注意報が発表されている地域＞

・北海道太平洋沿岸東部

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：第１波の到達を確認【更新】

・北海道太平洋沿岸中部【切替】

最大波高さ：１ｍ【更新】

第１波到達：第１波の到達を確認【更新】

・北海道太平洋沿岸西部

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：第１波の到達を確認【更新】

・青森県日本海沿岸

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：津波到達中と推測【更新】

・青森県太平洋沿岸【切替】

最大波高さ：１ｍ【更新】

第１波到達：第１波の到達を確認【更新】

・岩手県【切替】

最大波高さ：１ｍ【更新】

第１波到達：第１波の到達を確認【更新】

・宮城県

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：第１波の到達を確認【更新】

・福島県

最大波高さ：１ｍ

第１波到達：第１波の到達を確認【更新】

◆津波情報について

「津波注意報」が発表された場合

津波注意報は、予想される津波の最大波の高さが高いところで０．２ｍ以上、１ｍ以下の場合であって、津波による災害のおそれがある場合に発表されます。海の中では人は速い流れに巻き込まれ、また、養殖いかだが流失し小型船舶が転覆します。海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れてください。潮の流れが速い状態が続きますので、注意報が解除されるまで海に入ったり海岸に近づいたりしないようにしてください。