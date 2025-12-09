午前2時45分、気象庁は津波関連の変更を発表しました。

津波注意報が出ているのは北海道太平洋東部、北海道太平洋西部、宮城県、福島県、青森日本海沿岸。

津波警報から津波注意報に変わったのは北海道太平洋中部、青森太平洋沿岸、岩手県。

★北海道太平洋東部は津波注意報。第1波の到達を確認、予想高さは1メートル。

★北海道太平洋中部は津波注意報。第1波の到達を確認、予想高さは1メートル。

★北海道太平洋西部は津波注意報。第1波の到達を確認、予想高さは1メートル。

★青森太平洋沿岸は津波注意報。第1波の到達を確認、予想高さは1メートル。

★岩手県は津波注意報。第1波の到達を確認、予想高さは1メートル。

★宮城県は津波注意報。第1波の到達を確認、予想高さは1メートル。

★福島県は津波注意報。第1波の到達を確認、予想高さは1メートル。

★青森日本海沿岸は津波注意報。津波が到達中とみられます、予想高さは1メートル。

津波注意報の地域では海の中や沿岸付近は危険です。海の中にいる人はただちに海から上がって沿岸から離れてください。

場所によっては津波の高さが「予想される津波の高さ」より高くなる可能性があります。

震源地は青森県東方沖。震源の深さは50キロ。地震の規模を示すマグニチュードは7.5と推定されます。