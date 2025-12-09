政府の対応です。木原官房長官は午前2時前に地震発生後、2回目の記者会見を行い、最新の被害状況などについて発表しました。

9日午前1時15分時点で、人的被害については引き続き確認中だとしています。

また原子力施設について、青森県六ヶ所村の原子力施設の状況は現在確認中であるものの、それ以外の原子力施設では、これまでのところ異常があったとの報告は受けていないとしています。

またライフラインについて、断水、通信障害等の報告はこれまでのところないものの、岩手県で停電がおよそ800戸発生しているということです。

高速道路については、5路線22区間で通行止めが発生し、鉄道については、東北新幹線の福島-新青森駅間で運転を見合わせているほか、在来線や私鉄でも一部、運転を見合わせている路線があるということです。

また木原長官は、地震による被害状況や現地の対応の状況などを把握するため、青森県に内閣府の調査チームを派遣することを決めたと明らかにしました。

木原長官はその上で、改めて「津波警報が発表されている地域の皆さまは、直ちに高台や避難ビルなどの安全な場所に避難をしてください」と呼びかけました。