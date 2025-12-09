NY株式8日（NY時間12:31）（日本時間02:31）
ダウ平均　　　47730.38（-224.61　-0.47%）
ナスダック　　　23505.06（-73.07　-0.31%）
CME日経平均先物　50455（大証終比：-135　-0.27%）

欧州株式8日終値
英FT100　 9645.09（-21.92　-0.23%）
独DAX　 24046.01（+17.87　+0.07%）
仏CAC40　 8108.43（-6.31　-0.08%）

米国債利回り
2年債　 　3.592（+0.031）
10年債　 　4.174（+0.039）
30年債　 　4.820（+0.028）
期待インフレ率　 　2.273（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.862（+0.064）
英　国　　4.528（+0.052）
カナダ　　3.437（+0.022）
豪　州　　4.705（+0.020）
日　本　　1.968（+0.029）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝59.11（-0.97　-1.61%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4218.30（-24.70　-0.58%）

ビットコイン（ドル）
90050.56（-183.32　-0.20%）
（円建・参考値）
1403万0778円（-28563　-0.20%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ