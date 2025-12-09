ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は２２４ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式8日（NY時間12:31）（日本時間02:31）
ダウ平均 47730.38（-224.61 -0.47%）
ナスダック 23505.06（-73.07 -0.31%）
CME日経平均先物 50455（大証終比：-135 -0.27%）
欧州株式8日終値
英FT100 9645.09（-21.92 -0.23%）
独DAX 24046.01（+17.87 +0.07%）
仏CAC40 8108.43（-6.31 -0.08%）
米国債利回り
2年債 3.592（+0.031）
10年債 4.174（+0.039）
30年債 4.820（+0.028）
期待インフレ率 2.273（+0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.862（+0.064）
英 国 4.528（+0.052）
カナダ 3.437（+0.022）
豪 州 4.705（+0.020）
日 本 1.968（+0.029）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝59.11（-0.97 -1.61%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4218.30（-24.70 -0.58%）
ビットコイン（ドル）
90050.56（-183.32 -0.20%）
（円建・参考値）
1403万0778円（-28563 -0.20%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
