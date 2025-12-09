「北海道・三陸沖後発地震注意情報」について、映像で見ていきます。

日本列島の太平洋沖の海底には、関東の房総沖から東北の三陸沖を経て、さらに北へ、択捉島の東方沖へとつながるプレートの沈み込み帯＝「日本海溝」と「千島海溝」があります。

過去にはその周辺で、津波を伴う巨大地震が繰り返し起きてきました。そしてそのひとつが、2011年、東日本大震災を引き起こした「東北地方太平洋沖地震」です。

このときも起きていたように、巨大地震に先立ち“ひとまわり小さい地震”が稀に発生することがあり、それを“前兆”と捉えて備えようというのが、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」なのです。求められるのは、地震への備えの再確認のほか、非常持ち出し品の常時携帯など「特別な対応」です。

期間は1週間で、対象エリアは7道県の太平洋沿岸を中心に計182の市町村です。では、“備えるべき巨大地震”とはどのようなものなのでしょうか。「日本海溝地震」が発生した場合、青森県の太平洋沿岸などで震度6強の揺れが、また、岩手県宮古市で最大30メートルの津波が想定されています。

また、「千島海溝地震」の場合も、北海道の厚岸町付近で震度7の揺れや大津波が想定されています。

国の試算によると、最悪の場合、全国における死者の数は約19万9000人にのぼる一方で、大半が津波による被害のため、事前の備え・迅速な避難によって「犠牲者は8割減らせる」とされています。