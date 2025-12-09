ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > おいらせ町で女性1人けが 倒れてきたたんすに頭ぶつける【青森県で… おいらせ町で女性1人けが 倒れてきたたんすに頭ぶつける【青森県で震度6強】 おいらせ町で女性1人けが 倒れてきたたんすに頭ぶつける【青森県で震度6強】 2025年12月9日 2時15分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 青森県おいらせ町で、67歳の女性が倒れてきた自宅のたんすにぶつかり、頭に切り傷を負ったということです。病院に運ばれましたが、命に別状はないということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 置床工事, 長野, リペア工事, 神奈川, 床暖房, 思いやり, 配線, 海, 鎌倉, 生花