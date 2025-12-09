ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】政府、震度6強の地震発生受け関係省庁災害対策会議を開催へ 【速報】政府、震度6強の地震発生受け関係省庁災害対策会議を開催へ 【速報】政府、震度6強の地震発生受け関係省庁災害対策会議を開催へ 2025年12月9日 2時12分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 青森県で最大震度6強を観測した地震を受けて、木原官房長官は臨時の記者会見で、このあと午前3時から地震発生に係る関係省庁災害対策会議を開催する予定と明らかにしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 介護タクシー, 置床工事, 老後, 葬祭, 思いやり, デイサービス, イベント, リペア工事, フローリング, 静岡