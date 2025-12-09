気象庁は青森県で震度６強を観測した今回の地震について運用開始後では初となる「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。これは日本海溝・千島海溝付近でマグニチュード7.0以上の地震が起きた場合にその後に発生する可能性がある大きな地震への警戒を呼びかけるものです。

【映像】最大震度6強 地震発生の瞬間

気象庁は今回の地震を受けて「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を2022年の運用開始以降初めて発表しました。内閣府は、北海道から千葉県にかけての182の市町村を、強い揺れや津波に対して防災対応をとるべき地域としています。この地域に住む人に対して、地震や津波が起きた時にすぐに避難できる準備をしておくよう、内閣府が呼びかけています。

現時点で内閣府は、すぐに避難することや、仕事や学校などの社会活動を止めることは呼びかけていません。求めているのはいざという時の準備です。内閣府が注意を呼びかける期間は1週間程度です。対象地域に住む人は大きな地震や津波に備えてすぐに避難できる準備をしておくとともに、政府や自治体からの情報に注意してください。

（ANNニュース）



