ウクライナのゼレンスキー大統領が8日、イギリス・ロンドンでイギリス、フランス、ドイツ3か国の首脳と会談しました。アメリカが提示した和平案や次の段階の取り組みについて話し合われたものとみられます。

ゼレンスキー大統領との会談はイギリスのスターマー英首相、フランスのマクロン大統領、ドイツのメルツ首相が出席し、およそ2時間にわたっておこなわれました。ロイター通信によりますと、各国は停戦が成立した場合に備え、凍結されたロシア資産の活用やウクライナに安全の保証を提供する方策、長期的な再建支援などについて意見を交わしたということです。また、アメリカの停戦案にはロシア側に有利な条件が含まれており、3か国の首脳はウクライナが不利な妥協を強いられる事態を避けたい考えです。

スターマー首相は、ウクライナは「重要な局面」を迎えていると述べたうえで、「停戦するなら公正で持続可能なものにすべきだ」と強調し、ウクライナへの支持をあらためて表明しました。

会談に先立ってゼレンスキー大統領は、アメリカメディアの取材に対し、アメリカが主導する和平案について「ウクライナ東部の領土をめぐる意見の相違は埋まっていない」と述べていました。会談後は、自身のSNSで「重要なのはヨーロッパとウクライナ、そしてアメリカとの結束だ」と述べ、今回の会合でアメリカと連携した外交活動、安全の保証と復興の重要性などについて一致したと説明しました。ゼレンスキー大統領は引き続き、ヨーロッパ各国と協力しながら交渉を続ける姿勢を示しています。