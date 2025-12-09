津波注意報は午前６時２０分に解除…青森県震度６強で津波警報、岩手・久慈港で０・７ｍの津波観測
８日午後１１時１５分頃、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県八戸市で震度６強を観測した。
震源の深さは５４キロ、地震の規模を示すマグニチュードは７・５と推定される。気象庁は、北海道と東北地方の太平洋沿岸に津波警報を発令した。
気象庁は９日午前２時４５分に警報を津波注意報に切り替えた。その後、午前６時２０分に津波注意報を解除した。
主な震度は次の通り。
▽震度６弱 青森県おいらせ町、階上町
▽震度５強 青森県野辺地町、七戸町、東北町、五戸町、南部町、むつ市、東通村、岩手県軽米町、一戸町、北海道函館市
気象庁は９日午前２時２３分現在の津波の観測値を発表した。
北海道・浦河
第１波到達時刻 ８日午後１１時３８分
これまでの最大波は９日午前０時３８分 ０．５ｍ
北海道・十勝港
第１波到達時刻 ９日午前０時００分
これまでの最大波は９日１時３０分 ０．３ｍ
北海道・えりも町庶野
第１波到達時刻 ８日午後１１時４５分
これまでの最大波は９日午前０時１６分 ０．３ｍ
北海道・苫小牧東港
第１波到達時刻 ９日午前０時５分
これまでの最大波は９日午前１時２８分 ０．２ｍ
北海道・白老港
第１波到達時刻８日午後１１時５６分
これまでの最大波は９日午前１時２２分 ０．２ｍ
北海道・渡島森港
第１波到達時刻 第１波識別不能
これまでの最大波は９日午前０時３１分 ０．１ｍ
北海道・函館
第１波到達時刻 ９日午前０時１３分
これまでの最大波は９日午前１時５０分 ０．２ｍ
青森・むつ小川原港
第１波到達時刻 ８日午後１１時１９分
これまでの最大波は８日午後１１時４３分 ０．４ｍ
青森・八戸港
第１波到達時刻 ８日午後１１時４８分
これまでの最大波は９日午前０時５３分 ０．４ｍ
岩手・久慈港
第１波到達時刻 ８日午後１１時３５分
これまでの最大波は９日午前０時１０分 ０．７ｍ
岩手・宮古
第１波到達時刻 ８日午後１１時４３分
これまでの最大波は観測中
岩手・釜石
第１波到達時刻は ８日午後１１時４７分
これまでの最大波は９日午前１時５４分 ０．２ｍ
岩手・大船渡
第１波到達時刻 ８日午後１１時５７分
これまでの最大波は観測中
宮城・石巻市鮎川
第１波到達時刻 ９日午前０時１８分
これまでの最大波は９日午前０時４２分 ０．２ｍ
福島・相馬
第１波到達時刻 ９日午前０時５８分
これまでの最大波は９日午前２時０７分 ０．２ｍ