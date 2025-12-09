　9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円安の5万280円と急落。日経平均株価の現物終値5万581.94円に対しては301.94円安。出来高は7293枚となっている。

　TOPIX先物期近は3372.5ポイントと前日比12ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.81ポイント安で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50280　　　　　-310　　　　7293
日経225mini 　　　　　　 50280　　　　　-315　　　109224
TOPIX先物 　　　　　　　3372.5　　　　　 -12　　　　7844
JPX日経400先物　　　　　 30450　　　　　-105　　　　 733
グロース指数先物　　　　　 664　　　　　　-1　　　　 388
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース