日経225先物：9日2時＝310円安、5万280円
9日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比310円安の5万280円と急落。日経平均株価の現物終値5万581.94円に対しては301.94円安。出来高は7293枚となっている。
TOPIX先物期近は3372.5ポイントと前日比12ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.81ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50280 -310 7293
日経225mini 50280 -315 109224
TOPIX先物 3372.5 -12 7844
JPX日経400先物 30450 -105 733
グロース指数先物 664 -1 388
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3372.5ポイントと前日比12ポイント安、TOPIXの現物終値比は11.81ポイント安で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50280 -310 7293
日経225mini 50280 -315 109224
TOPIX先物 3372.5 -12 7844
JPX日経400先物 30450 -105 733
グロース指数先物 664 -1 388
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース