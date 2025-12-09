ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】青森県の震度6強地震で木原官房長官「北海道・三陸沖後発地… 【速報】青森県の震度6強地震で木原官房長官「北海道・三陸沖後発地震注意情報」予定を発表 【速報】青森県の震度6強地震で木原官房長官「北海道・三陸沖後発地震注意情報」予定を発表 2025年12月9日 2時3分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 青森県で最大震度6強を観測した地震を受けて、木原官房長官は午前2時前の臨時記者会見で、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表される予定と明らかにしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 配線, 介護, 置床工事, 金属加工, 東京, 老人ホーム, グループウェア, 大船, 寺田屋, 葬祭