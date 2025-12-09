ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 青森・南部町で1人けが 軽傷【青森県で震度6強】 青森・南部町で1人けが 軽傷【青森県で震度6強】 青森・南部町で1人けが 軽傷【青森県で震度6強】 2025年12月9日 1時56分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 青森県の南部町によりますと、さきほどの地震で自宅から避難する際に1人がけがをしたということです。命に別状はなく軽傷です。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 生花, 東京, 海, 介護タクシー, 思いやり, 金属加工, 横浜, 埼玉, 長野, 葬祭