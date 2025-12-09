ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 青森・八戸市の六日町で道路冠水2件 水道管破裂か 青森・八戸市の六日町で道路冠水2件 水道管破裂か 青森・八戸市の六日町で道路冠水2件 水道管破裂か 2025年12月9日 1時37分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 青森県八戸市六日町の2か所で、道路が冠水していると110番通報があったということです。警察によりますと、地震の揺れで水道管が破裂した可能性があるということで、状況を確認しているということです。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, 静岡, 葬祭, 墓, 徳島, 埼玉, 置床工事, 神事, 配線, 老後