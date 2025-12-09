青森県で最大震度6強を観測した地震をうけて、気象庁は会見をひらき、津波警報が発表されている地域では安全な場所への避難を継続するよう呼びかけるとともに、このあと、後発地震注意情報を発表する方向で検討していると明らかにしました。

気象庁によりますと8日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする地震があり、青森県の八戸市で震度6強、北海道から近畿地方にかけての広い範囲で震度6弱から震度1が観測されました。

地震の規模を示すマグニチュードは7.6、震源の深さは50キロと推定されます。

気象庁は、この地震で、北海道、青森県、岩手県の太平洋沿岸に津波警報を発表していて、岩手県の久慈港ではすでに70センチ津波が観測されています。

気象庁は、津波警報が発表されている地域では、高台や避難ビルなど安全な場所への避難を継続するよう呼びかけています。

また、この地域では、過去に、大地震の発生から1週間程度の間に同程度の地震が続発した事例があることから、今後、1週間程度、特に2〜3日の間は最大震度6強程度の地震に注意するよう呼びかけています。

さらに、気象庁は、大規模な地震がおきる可能性が平時より相対的に高まっていることを示す「後発地震注意情報」を発表する方向で検討していることを明らかにしました。