NY株式8日（NY時間11:15）（日本時間01:15）
ダウ平均　　　47776.34（-178.65　-0.37%）
ナスダック　　　23515.61（-62.52　-0.27%）
CME日経平均先物　50455（大証終比：-135　-0.27%）

欧州株式8日GMT16:15
英FT100　 9633.73（-33.28　-0.34%）
独DAX　 24034.04（+5.90　+0.02%）
仏CAC40　 8093.21（-21.53　-0.27%）

米国債利回り
2年債　 　3.602（+0.042）
10年債　 　4.180（+0.045）
30年債　 　4.825（+0.033）
期待インフレ率　 　2.276（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.874（+0.076）
英　国　　4.538（+0.062）
カナダ　　3.464（+0.049）
豪　州　　4.705（+0.020）
日　本　　1.968（+0.029）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝59.20（-0.88　-1.46%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4208.80（-34.20　-0.81%）

ビットコイン（ドル）
89936.19（-297.69　-0.33%）
（円建・参考値）
1401万7455円（-46398　-0.33%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ