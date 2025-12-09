ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１７８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式8日（NY時間11:15）（日本時間01:15）
ダウ平均 47776.34（-178.65 -0.37%）
ナスダック 23515.61（-62.52 -0.27%）
CME日経平均先物 50455（大証終比：-135 -0.27%）
欧州株式8日GMT16:15
英FT100 9633.73（-33.28 -0.34%）
独DAX 24034.04（+5.90 +0.02%）
仏CAC40 8093.21（-21.53 -0.27%）
米国債利回り
2年債 3.602（+0.042）
10年債 4.180（+0.045）
30年債 4.825（+0.033）
期待インフレ率 2.276（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.874（+0.076）
英 国 4.538（+0.062）
カナダ 3.464（+0.049）
豪 州 4.705（+0.020）
日 本 1.968（+0.029）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝59.20（-0.88 -1.46%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4208.80（-34.20 -0.81%）
ビットコイン（ドル）
89936.19（-297.69 -0.33%）
（円建・参考値）
1401万7455円（-46398 -0.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47776.34（-178.65 -0.37%）
ナスダック 23515.61（-62.52 -0.27%）
CME日経平均先物 50455（大証終比：-135 -0.27%）
欧州株式8日GMT16:15
英FT100 9633.73（-33.28 -0.34%）
独DAX 24034.04（+5.90 +0.02%）
仏CAC40 8093.21（-21.53 -0.27%）
米国債利回り
2年債 3.602（+0.042）
10年債 4.180（+0.045）
30年債 4.825（+0.033）
期待インフレ率 2.276（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.874（+0.076）
英 国 4.538（+0.062）
カナダ 3.464（+0.049）
豪 州 4.705（+0.020）
日 本 1.968（+0.029）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝59.20（-0.88 -1.46%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4208.80（-34.20 -0.81%）
ビットコイン（ドル）
89936.19（-297.69 -0.33%）
（円建・参考値）
1401万7455円（-46398 -0.33%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ