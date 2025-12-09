ＪＲ秋田駅 ９日午前０時半前

８日午後１１時１５分ごろに起きた地震の影響で秋田新幹線に遅れが出ています。秋田駅に午後１１時５３分到着予定の下り「こまち４１号」は１時間あまり遅れて到着する見込みとなっています。