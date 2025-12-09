ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 地震の影響で秋田新幹線に遅れ 下り「こまち４１号」が１時間あまり… 地震の影響で秋田新幹線に遅れ 下り「こまち４１号」が１時間あまり遅れて秋田駅到着の見込み 地震の影響で秋田新幹線に遅れ 下り「こまち４１号」が１時間あまり遅れて秋田駅到着の見込み 2025年12月9日 0時30分 AAB秋田朝日放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ ＪＲ秋田駅 ９日午前０時半前 ８日午後１１時１５分ごろに起きた地震の影響で秋田新幹線に遅れが出ています。秋田駅に午後１１時５３分到着予定の下り「こまち４１号」は１時間あまり遅れて到着する見込みとなっています。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 地震の影響で遅れていた秋田新幹線こまち４１号は９日午前１時１４分ごろ秋田駅に到着 秋田県内は最大震度４ ８日午後１１時１５分ごろ 青森県東方沖を震源とする地震 男鹿水族館GAO ４日に生まれたホッキョクグマの赤ちゃん１頭死んだ可能性 /秋田 関連情報（BiZ PAGE＋） 長野, 伊東市, 慰霊祭, 介護タクシー, 徳島, 鎌倉, 介護, 老人ホーム, 住宅, 海