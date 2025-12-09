トレードでカージナルスからレッドソックスに移籍したメジャー通算１２５勝のソニー・グレイ投手が、２日（日本時間３日）の入団会見でぶち上げた“アンチ・ヤンキース”発言に、ヤ軍のキャッシュマンＧＭが反応した。ＭＬＢ公式サイトのブライアン・ホーク記者が「キャッシュマンがグレイのコメントに反論」の見出しで伝えた。

グレイがトレード拒否権を譲歩してレ軍とのトレードを承認した経緯を説明した際に、「レッドソックスと聞いて、イエス！ と答えたよ。ヤンキース嫌いでいられるからね」と、２０１７年から２シーズン在籍した古巣へ、痛烈な皮肉を語ったのがことの発端だ。２０１７年途中にアスレチックスからヤンキースに移籍した当時を振り返って、「そもそもヤンキースには行きたくなかった」と発言し、波紋を呼んでいた。

キャッシュマンＧＭは同記事の中で「アスレチックスの頃、彼がマイナーリーグ・ビデオ・コーディネーターにニューヨークに連れていって。キャッシュマンにそう言って。オークランドを出たいんだと。複数の人にヤンキースに移籍したい意向を伝えていた」とコメント。

移籍２年目の２０１８年のトレード期限直後には、グレイ側からキャッシュマンＧＭを呼び止める形で、球団オフィスで内密に話し合いが持たれ、「ここに来たくなかった。ニューヨークが嫌いだ。彼はここは最悪の場所だと、ホテルの部屋に引きこもっていた」と回想。「トレードしてくれると思ったのに」と不満を漏らしたグレイに「ちょっと遅すぎたね。もう少し早く伝えてくれれば」と返したやりとりまで暴露した。

具体的な場所など詳細に踏み込んだキャッシュマンＧＭの“反論”。ヤ軍では通算１５勝１６敗、防御率４・５１。ポストシーズンも振るわず、２０１８年のウィンターミーティングでヤ軍のキャッシュマンＧＭが「ここではうまく機能しない」と、珍しく厳しい評価を下し、トレード放出を公にしたのもこのやりとりを聞けばうなずける。

同記事の中ではグレイのマッキニス代理人も登場。グレイの発言を擁護し、キャッシュマンＧＭの反論を批判するなど、両者の言い分には食い違いがあるようだ。

一連のグレイＶＳキャッシュマンＧＭの騒動で、開幕前からヤンキースとレッドソックスの宿敵対決は両ファンが注目する激突となることが予想される。来季、レ軍は４月２１日（同２２日）からの本拠３連戦で宿敵を迎え撃つ。レッドソックスがヤンキースタジアムにシーズン初登場するのは６月５日（同６日）からとなっている。