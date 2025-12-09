ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】停電情報 青森県で約500軒 東北電力 青森で震度6強の地震… 【速報】停電情報 青森県で約500軒 東北電力 青森で震度6強の地震（9日午前1時10分時点） 【速報】停電情報 青森県で約500軒 東北電力 青森で震度6強の地震（9日午前1時10分時点） 2025年12月9日 1時26分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 地震による停電の状況です。東北電力によりますと、東北電力管内では9日午前1時10分時点で、青森県内のおよそ500軒が停電しているということです。岩手県では停電は起きていません。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「インフルにかかる人・かからない人の違いは？」「医師はどう予防？」インフルエンザの疑問を専門家に聞く【ひるおび】 見つかった娘(14)の遺体には「身を守れ」と父が願い伝えた“長袖・長ズボン”「1羽じゃかわいそう」中3・喜三翼音さんが家族に残した“生きた証” 「あんな微罪で死ぬことはないだろう…」逮捕直前にホテルで命を絶った新井将敬 衆院議員「この場に帰って来れないかもしれないけども、最後の言葉に嘘はありませんから」【平成事件史の舞台裏（28）】 関連情報（BiZ PAGE＋） 法要, 大船, 葬祭, デイサービス, 長野, 介護タクシー, 置床工事, ホテル, ネジ, 生花