北海道・苫小牧市 地震で転倒 2人けが
2025年12月9日 1時23分
TBS NEWS DIG
警察などによりますと、北海道の苫小牧市で、60代の女性が地震の揺れで転倒し、病院に運ばれたということです。市内では、40代の男性も揺れの影響で転倒し軽傷だということです。苫小牧市では震度5弱を観測しています。