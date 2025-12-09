【今日の献立】2025年12月9日(火)「おもてなしに！白いビーフストロガノフ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「おもてなしに！白いビーフストロガノフ」 「コールスロー」 「カラメルバームクーヘン」 の全3品。
ゆっくりと楽しみたくなる献立です。ワインと一緒にどうぞ。
【主菜】おもてなしに！白いビーフストロガノフ
牛肉とキノコのクリーミーなビーフストロガノフです。バゲットやご飯に添えて。
調理時間：20分
カロリー：648Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）牛肉 (薄切り)150g
塩コショウ 少々
小麦粉 大さじ1/2
玉ネギ 1/2個
マッシュルーム (生)4~5個
シメジ 1/2袋
白ワイン 大さじ2
固形スープの素 1個
水 200ml
生クリーム 100ml
塩コショウ 少々
バター 20g
パセリ (飾り)適量 バゲット 4枚
【下準備】牛肉は食べやすい大きさに切って塩コショウし、小麦粉を全体にまぶす。
玉ネギは薄切りにする。マッシュルームは石づきを切り落として汚れを拭き取り、縦薄切りにする。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
【作り方】1. フライパンにバターの半量を中火で熱し、牛肉を入れて炒める。火が通ったらいったん取り出す。
2. フライパンに残りのバターを入れ、玉ネギ、マッシュルーム、シメジを中火で炒める。しんなりしてきたら牛肉を戻し入れ、白ワインを加えてアルコールを飛ばす。
3. 水と固形スープの素を加え、2〜3分煮る。生クリームを加えてひと煮たちしたら、塩コショウで味を調える。器に盛り、パセリを散らし、トーストしたバゲットを添える。
バゲットのかわりに、バターライスでもおいしくいただけます。
【副菜】コールスロー
定番のコールスロー。塩もみすると量が減り、野菜が無理なくたくさん食べられます。
調理時間：10分
カロリー：104Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）キャベツ 100g
塩 少々
ニンジン 1/4本 水煮コーン (缶)40g
＜ドレッシング＞
酢 小さじ2
レモン汁 小さじ1
サラダ油 大さじ1
砂糖 小さじ1
塩コショウ 少々
【下準備】キャベツは1cm角に切り、塩を振って軽く混ぜ、10分ほど置く。キッチンペーパーではさんで水気を取る。
ニンジンは皮をむいて薄切りにし、さらに1cm角に切る。水煮コーンは、ザルに上げて水気をきる。
ボウルで＜ドレッシング＞の材料を、泡立て器でよく混ぜる。
【作り方】1. ＜ドレッシング＞のボウルにキャベツ、ニンジン、水煮コーンを入れて混ぜ合わせ、器に盛る。
【デザート】カラメルバームクーヘン
カラメルソースがからんだ熱々のバームクーヘンに、アイスがとろけて◎
調理時間：5分
カロリー：351Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）バームクーヘン 2~4切れ
グラニュー糖 大さじ2
水 大さじ1
バニラアイス 適量 ミントの葉 (飾り)適量
【作り方】1. フライパンにグラニュー糖と水を入れて中火で熱し、キツネ色になったらバームクーヘンを並べて片面を軽く焼く。
2. 器に盛ってバニラアイスを添え、ミントの葉を添える。
