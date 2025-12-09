プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「おもてなしに！白いビーフストロガノフ」 「コールスロー」 「カラメルバームクーヘン」 の全3品。
ゆっくりと楽しみたくなる献立です。ワインと一緒にどうぞ。

【主菜】おもてなしに！白いビーフストロガノフ
牛肉とキノコのクリーミーなビーフストロガノフです。バゲットやご飯に添えて。

調理時間：20分
カロリー：648Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

牛肉  (薄切り)150g
  塩コショウ  少々
  小麦粉  大さじ1/2
玉ネギ  1/2個
マッシュルーム  (生)4~5個
シメジ  1/2袋
白ワイン  大さじ2
固形スープの素  1個
水  200ml
生クリーム  100ml
塩コショウ  少々
バター  20g
パセリ  (飾り)適量 バゲット  4枚

【下準備】

牛肉は食べやすい大きさに切って塩コショウし、小麦粉を全体にまぶす。

玉ネギは薄切りにする。マッシュルームは石づきを切り落として汚れを拭き取り、縦薄切りにする。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。

【作り方】

1. フライパンにバターの半量を中火で熱し、牛肉を入れて炒める。火が通ったらいったん取り出す。

2. フライパンに残りのバターを入れ、玉ネギ、マッシュルーム、シメジを中火で炒める。しんなりしてきたら牛肉を戻し入れ、白ワインを加えてアルコールを飛ばす。

3. 水と固形スープの素を加え、2〜3分煮る。生クリームを加えてひと煮たちしたら、塩コショウで味を調える。器に盛り、パセリを散らし、トーストしたバゲットを添える。

バゲットのかわりに、バターライスでもおいしくいただけます。

【副菜】コールスロー
定番のコールスロー。塩もみすると量が減り、野菜が無理なくたくさん食べられます。

調理時間：10分
カロリー：104Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

キャベツ  100g
  塩  少々
ニンジン  1/4本 水煮コーン  (缶)40g
＜ドレッシング＞
  酢  小さじ2
  レモン汁  小さじ1
  サラダ油  大さじ1
  砂糖  小さじ1
  塩コショウ  少々

【下準備】

キャベツは1cm角に切り、塩を振って軽く混ぜ、10分ほど置く。キッチンペーパーではさんで水気を取る。

ニンジンは皮をむいて薄切りにし、さらに1cm角に切る。水煮コーンは、ザルに上げて水気をきる。

ボウルで＜ドレッシング＞の材料を、泡立て器でよく混ぜる。

【作り方】

1. ＜ドレッシング＞のボウルにキャベツ、ニンジン、水煮コーンを入れて混ぜ合わせ、器に盛る。

【デザート】カラメルバームクーヘン
カラメルソースがからんだ熱々のバームクーヘンに、アイスがとろけて◎

調理時間：5分
カロリー：351Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

バームクーヘン  2~4切れ
グラニュー糖  大さじ2
水  大さじ1
バニラアイス  適量 ミントの葉  (飾り)適量

【作り方】

1. フライパンにグラニュー糖と水を入れて中火で熱し、キツネ色になったらバームクーヘンを並べて片面を軽く焼く。

2. 器に盛ってバニラアイスを添え、ミントの葉を添える。

