東北と北海道を激しい揺れが襲った。

８日深夜、青森県沖を震源とする地震が発生し、同県の八戸市で震度６強、おいらせ町や階上町で震度６弱を観測した。沿岸部には津波警報が発表され、棚などからは物が落下して散乱した。夜間の避難を余儀なくされた住民らは避難所に逃げ込み、不安な一夜を過ごした。

「東日本大震災の時と同じくらいのすさまじい揺れだった」

青森県八戸市根城の旅館「白山閣」館主の男性（７８）は地震発生時、館内の自宅にいた。食器棚から皿が「ガシャーン」と音を立てて次々と落ちたといい、「身を守ることで精いっぱいだった」と話す。

宿泊客２人の無事は確認できた。停電は発生していないが、「めちゃくちゃになった館内を片付けないといけない。どこから手を付ければいいのか……」と途方に暮れた様子で話した。

同市六日町の居酒屋「野菜巻き串佐々木商店」の男性（４２）によると、従業員数人で閉店に向けて片付けをしていた際に、「ドン」と大きい揺れが来た。「その直後に、店内の大小３０枚の皿が落下して割れた。日本酒やビールの瓶も１０本以上が倒れて、店内はひどい状態になった」と興奮した様子で話した。東日本大震災も経験しており、「久々の大きい揺れだったので、当時の恐怖が一瞬、頭をよぎった」と明かした。

八戸市の中心街では地震の揺れが収まった後、市民らが屋外に出て、スマートフォンを手に不安そうな様子で知人らの安否を確認する姿が見られた。周辺のビルからは非常ベルが鳴り響き、入り口を閉鎖して営業を休止するコンビニ店もあった。

同市類家の「ローソン八戸類家店」では、激しい揺れで陳列されていた菓子や日用品などが落ち、床に散乱した。店員の男性（４９）はフライヤーで揚げ物をしている最中に揺れに襲われ「油が跳びはねて手が付けられない状態だった」と話した。

家族で避難する前に同店に立ち寄った会社員男性（３８）は「地震が発生時は家族で寝ていたが、携帯の警報と揺れで起きた。すぐに子どもの上に覆いかぶさった。津波が不安なので高台に逃げようと思う」と話した。

地震を受け、県は災害対策本部を設置。宮下宗一郎知事も午後１１時５０分頃、同本部に入り、情報収集に当たっている。